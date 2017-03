O plantel principal do Sporting registou três baixas no treino desta quinta-feira, sendo que duas delas são irreversíveis no contexto do próximo jogo. Francisco Geraldes estão lesionados e não vão a jogo com o Nacional Ricardo Esgaio teve direito a folga por ter jogado pela equipa B na quarta-feira, contribuindo, inclusive, com um golo na vitória sobre o Freamunde Jorge Jesus continua a preparar o duelo com o Nacional, da 26.ª jornada da Liga. Os leões estão na melhor série da temporada, fruto de quatro vitórias e um empate nas últimas cinco jornadas.

Autor: António Adão Farias