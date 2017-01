Rui Patrício, Ezequiel Schelotto e Rúben Semedo não deverão jogar amanhã contra o V. Setúbal, mas estarão aptos para ‘reforçar’ o Sporting no regresso ao campeonato, domingo (20h15), contra o Feirense, em Alvalade.

Guarda-redes, lateral-direito e defesa-central falharam os últimos jogos por conta de problemas musculares. As respetivas recuperações clínicas estão encaminhadas, mas Record sabe Jesus não vai forçar o regresso de nenhum destes atletas, sob pena de agravar lesões.

Rui Patrício está a recuperar de uma lesão na coxa direita; Schelotto está afastado da competição desde 26 de novembro, por conta de uma lesão muscular nos gémeos da perna direita; Rúben Semedo está condicionado por uma mialgia na coxa direita, sofrida durante a 1ª parte do jogo com o Sp. Braga. Estes três jogadores têm alternado entre tratamentos, trabalho de ginásio e corrida no relvado.

Apesar de estar em fase adiantada da recuperação, este trio vai falhar o encerramento da fase de grupos da Taça da Liga, por forma a estar no auge das suas capacidades físicas no regresso da equipa ao campeonato, na 16.ª jornada da prova, o grande objetivo da SAD para 2016/17.

Adrien pode ir a jogo

Foi a grande novidade do treino de ontem e pode ser opção já amanhã no Bonfim. Adrien Silva está recuperado da lesão sofrida no último compromisso de 2016, podendo defrontar o V. Setúbal se Jorge Jesus assim o entender.

O capitão dos leões sofrera um traumatismo na perna direita na sequência de uma pancada de Lima Pereira, central do Varzim. Tal como Jesus revelou no final desse jogo, tratava-se ‘apenas’ de um traumatismo e não de um problema muscular, pelo que a situação não seria alarmante. Confirmou-se, portanto, o melhor cenário.

Adrien trabalhou sem quaisquer limitações na sessão de ontem, na qual também participou Lukas Spalvis. O avançado está praticamente recuperado da lesão no joelho direito, mas ainda faz treino condicionado.

Autor: António Adão Farias