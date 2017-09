Continuar a ler

Na última vez que o Sporting se apanhou a perder e conseguiu vencer também fora no Minho, mas em Braga. Foi na 31ª jornada da época passada e os leões acabaram por saber como dar a volta, triunfando por 3-2.



Com este empate, caiu também a possibilidade de Jorge Jesus superar a marca instalada por Bobby Robson em 1993/94. O treinador inglês venceu as primeiras seis jornadas, proeza alcançada pelo técnico português na ronda anterior. Tal como Robson, Jesus empatou ao 7º jogo do campeonato. O atual treinador dos leões leva como ‘prémio de consolação’ o facto de ter somado mais 6 pontos que o lendário britânico, ainda que tal só aconteça porque a vitória só valia 2 pontos em 1993/94. Quem ganha mesmo é Marinho Peres. Afinal, ainda não é desta que cai a sua marca de 11 vitórias consecutivas a abrir o campeonato. Foi em 1990/91... mas de nada valeu ao treinador brasileiro, ou não tivesse o Sporting terminado essa temporada no... 3º lugar. Na última vez que o Sporting se apanhou a perder e conseguiu vencer também fora no Minho, mas em Braga. Foi na 31ª jornada da época passada e os leões acabaram por saber como dar a volta, triunfando por 3-2.Com este empate, caiu também a possibilidade de Jorge Jesus superar a marca instalada por Bobby Robson em 1993/94. O treinador inglês venceu as primeiras seis jornadas, proeza alcançada pelo técnico português na ronda anterior. Tal como Robson, Jesus empatou ao 7º jogo do campeonato. O atual treinador dos leões leva como ‘prémio de consolação’ o facto de ter somado mais 6 pontos que o lendário britânico, ainda que tal só aconteça porque a vitória só valia 2 pontos em 1993/94. Quem ganha mesmo é Marinho Peres. Afinal, ainda não é desta que cai a sua marca de 11 vitórias consecutivas a abrir o campeonato. Foi em 1990/91... mas de nada valeu ao treinador brasileiro, ou não tivesse o Sporting terminado essa temporada no... 3º lugar.

Desde 1993 que o Sporting não chegava ao 11º jogo oficial da temporada sem perder, mas a proeza nem é assim tão digna deregisto uma vez que o leão tropeçou logo na primeira contrariedade. Afinal, não conseguiu dar a cambalhota no marcador precisamente na primeira vez em que se deixou apanhar atrás do rival no marcador.O Moreirense foi a primeira equipa a colocar o Sporting em desvantagem e foram precisos onze jogos para que tal acontecesse. Os leões emendaram a mão e evitaram mal maior, mas acabaram por não conseguir dar a volta ao texto. Pior: os primeiros pontos perdidos em 2017/18 foram suficientes para custar a liderança partilhada da Liga, oferecendo o comando isolado ao FC Porto, precisamente na véspera de receber os dragões em Alvalade.

Autor: António Adão Farias