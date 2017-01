Continuar a ler

Com as eleições de 4 março no Sporting cada vez mais próximas, é tempo de cada candidato jogar as suas cartadas. No programa eleitoral - disponibilizado esta quinta-feira - de Bruno de Carvalho, o atual presidente que irá concorrer a novo mandato, são elencadas 111 medidas "para manter o Sporting no rumo certo".Do futebol às modalidades, passando pela comunicação e sustentabilidade financeira, sem esquecer o papel reservado aos sócios e a área de marketing/comercial, este é o programa de Bruno de Carvalho para o próximo quadriénio.

Autor: João Socorro Viegas