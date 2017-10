A conceituada revista norte-americana 'Sports Ilustrated' deu destaque à publicação do Sporting no Twitter sobre a vitória de Cristiano Ronaldo no prémio The Best da FIFA, que permitiu ao internacional português igualar Lionel Messi com cinco troféus de melhor jogador do mundo.Os leões escreveram na publicação "You're always #TheBest @Cristiano. O melhor do mundo pela quinta vez" acompanhada de uma fotografia do jogador nas camadas jovens do Sporting e a publicação norte-americana sublinhou a "mensagem sentida" do Sporting, destacando que "de entre todas as felicitações, a do clube verde e branco deve ter tocado no coração dos fãs e deve ter emocionado Ronaldo, pensando onde tudo começou."