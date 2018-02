A Comissão de Controlo, Ética e Disciplina da UEFA advertiu o presidente do Sporting por críticas aos árbitros dos jogos frente ao Barcelona e à Juventus, da fase de grupos da Liga dos Campeões.Depois da abertura de um inquérito, o órgão disciplinar da UEFA considerou que Bruno de Carvalho infringiu o artigo 11 do Regulamento da Disciplina pelos comentários que publicou nas redes sociais sobre a atuação dos árbitros que dirigiram os referidos jogos."A UEFA aproveita a oportunidade para reiterar que o respeito é um princípio chave do futebol, incluindo o respeito pelo jogo, pela integridade, pela diversidade, pela saúde dos jogadores, pelas normas, pelos árbitros, pelos adversários e pelos adeptos", pode ler-se na página daquele organismo na internet.

Autor: Lusa