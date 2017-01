O site oficial da UEFA dedica esta quarta-feira um longo artigo à temporada feita até ao momento por Bas Dost no Sporting, destacando a veia goleadora do dianteiro holandês dos leões, atualmente com 13 golos marcados em 14 jornadas na Liga NOS , um registo que, para a UEFA, o coloca como "sério candidato a sagrar-se melhor marcador" da prova.De acordo com o organismo que rege o futebol europeu, Bas Dost "tem provado ser uma aposta certeira, principalmente na Liga portuguesa", já que a sua veia goleadora se tem revelado extremamente importante para os leões, "representando quase metade dos golos marcados e com uma percentagem de 45 por cento".A mesma análise enaltece ainda a dependência que a equipa sportinguista tem do avançado holandês, traduzida no facto de este ser o "único marcador de golos do Sporting desde a 12.ª jornada. Em cinco jogos realizados, a equipa contabiliza seis golos, todos eles da autoria do holandês".

Autor: Fábio Lima