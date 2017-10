Continuar a ler

A formação leonina, que no ano passado foi vicecampeã, volta a entrar em ação na quinta-feira, agora diante dos letões do Nikars. Em caso de triunfo, a formação comandada por Nuno Dias deve deixar desde logo a questão do apuramento para a Ronda de Elite resolvida.Veja os resultados e classificações da prova

O Sporting começou a Ronda Principal da UEFA Futsal Cup da melhor forma, ao vencer por 5-1 diante dos ucranianos do Kherson, em partida disputa no Sports Hall Jezero, na cidade sérvia de Kragujevac.Favorita à partida, a turma leonina não deu quaisquer hipóteses aos adversários, definindo o resultado logo bem cedo, com golos de Pedro Cary (5'), Fortino (13' e 20') e Cavinato (21' e 22'). A formação ucraniana ainda conseguiu reagir, reduzindo por intermédio de Volianiuk, aos 39'.

Autor: Fábio Lima