O Sporting ficou esta quinta-feira à distância de um empate da Ronda de Elite da UEFA Futsal Cup, depois de esta tarde ter batido o Nikars por 7-1. Os leões até podem festejar já esta noite, isto caso o Ekonomac Kragujevac derrote ou empate diante do Kherson. Caso tal suceda, os leões carimbam desde já o passaporte para a ronda seguinte da prova (apuram-se duas equipas de cada grupo).Em relação ao jogo desta tarde, disputado na Sports Hall Jezero, na cidade sérvia de Kragujevac, os leões voltaram a dominar em toda a linha, triunfando com golos de João Matos (11'), Pedro Cary (13'), Cavinato (17' e 34'), Edgar Varela (31'), Dieguinho (31') e Anilton Varela (37'). Já perto do final, o Nikars, da Letónia, fez o seu tento de honra, por Janis Pastars (38').De resto, para lá das hipóteses que lançamos acima, refira-se que só uma hecatombe afasta o Sporting da ronda seguinte, mesmo que perca na última ronda. É que a equipa de Alvalade tem (de longe) a melhor diferença de golos entre todas as equipas do grupo (de momento tem +10, contra os o +1 do Ekonomac e dos -4 do Kherson).

Autor: Fábio Lima