A FIFA rejeitou o recurso do Leicester para o registo de Adrien Silva e o médio português está mesmo impedido de jogar até janeiro, altura em que reabre o período de inscrições em Inglaterra.

Um porta-voz da FIFA, citado pela Sky Sports, confirmou a decisão do Comité de Transferências. "A petição feita pela federação inglesa a solicitar o certificado internacional do jogador Adrien Silva e o consequente registo pelo Leicester foi rejeitada", informou.

O internacional português foi transferido do Sporting para o Leicester a 31 de agosto, último dia do mercado de verão, e a transferência foi registada no Transfer Matching System (TMS) 14 segundos depois da hora.

O Leicester recorreu e tentou uma autorização especial para inscrever Adrien, mas viu agora a FIFA rejeitar.