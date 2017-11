Com os três golos marcados frente ao Olympiacos, o Sporting ultrapassou a barreira dos 100 golos em jogos da Taça dos Campeões Europeus/Liga dos Campeões, se não contabilizarmos os encontros de qualificação. O golo 100 foi obtido por Bruno César, conseguindo Bas Dost o 101.Neste particular, a época mais produtiva foi a de 2014/15, com 12 golos obtidos. Eis os marcadores: Nani (4), Adrien (2), Slimani (2), Sarr, Jefferson, Carlos Mané e Jonathan Silva. O Sporting, recorde-se, ficou pela fase de grupos.