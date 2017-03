Continuar a ler

Juve Leo fez 41 anos



A Juventude Leonina, a mais antiga das claques organizadas de Portugal, está a mobilizar-se no âmbito das comemorações do seu 41º aniversário, celebrado ontem e saudado em comunicado pela direção de Bruno de Carvalho.

O Sporting pode celebrar hoje um ‘feito’ inédito na história do novo estádio, caso a assistência ultrapasse os 40 mil espectadores nas bancadas, algo que vem acontecendo em todos os jogos do campeonato desde 5 de março do ano passado. Então, o dérbi com o Benfica, que os leões... perderam, registou assistência recorde, graças à presença de 49.699 adeptos. Desde essa data que Alvalade regista assistências superiores a 40 mil espectadores em todos os jogos da Liga, seja da temporada passada ou da atual.A organização do jogo confia que o número vai repetir-se, tendo como base o ritmo de vendas até ao dia de ontem. O Dia do Pai, celebrado amanhã, será antecipado hoje pelo Sporting, que aproveita o jogo com o Nacional para assinalar a data através de promoções e concursos, entre outros, antes e durante o próprio jogo.