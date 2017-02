Continuar a ler

De acordo com as informações recolhidas junto de fonte próxima da candidatura, a escolha recaiu num técnico experiente e virado para a formação, que deixou para trás as outras alternativas: uma era Marcelo Bielsa, o treinador argentino que Madeira Rodrigues já tinha referido e que está comprometido com o Lille a partir da próxima temporada; a outra é um treinador português, cujo nome ainda não foi revelado.



O candidato à presidência do Sporting tem evitado revelar quem é o treinador que vai contratar, nem se tem comprometido em fixar uma data para o fazer, existindo a expectativa que o faça a tempo do debate com Bruno de Carvalho. No entanto, tal anúncio só deverá acontecer uma semana antes da data marcada para as eleições, a forma encontrada por Madeira Rodrigues para convencer os indecisos a votar em si.

Um dos três treinadores que Pedro Madeira Rodrigues tinha na shortlist para orientar o Sporting, no caso de ser eleito, acaba de se comprometer com o Lille para a próxima temporada . Marcelo Bielsa era o segundo na lista de preferências do candidato às eleições verde e brancas, marcadas para o próximo dia 4 de março, e deixa assim de fazer parte das opções para o gestor.Recorde-se que, conformejá noticiou em tempo oportuno, Pedro Madeira Rodrigues encontra-se a negociar com um treinador de nacionalidade britânica para assumir o comando técnico do Sporting, esperando apresentar a sua solução para a equipa de futebol na semana anterior ao ato eleitoral.

Autor: João G. Oliveira