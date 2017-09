Quando Messi visitou o Estádio de Alvalade pela primeira vez, a 26 de novembro de 2008, a lenda estava apenas a começar. O argentino marcou um golo e viu Ronaldo ganhar a Bola de Ouro nesse ano, mas a partir de 2009, inclusive, venceu o prémio quatro vezes seguidas e mais uma, entretanto, em 2015. Hoje, quando pisar o relvado do estádio do Sporting, o estatuto do argentino será completamente diferente de há nove anos, apenas com uma semelhança: então como agora, o melhor jogador do Mundo é Ronaldo, assim ‘diz’ a Bola de Ouro, e o craque do Barça estará na casa onde o arquirrival foi formado – e onde, de resto, esteve há bem pouco tempo (dia 16) para assistir como adepto (e sócio 100 mil) ao Sporting-Tondela.Com este ‘picante’ adicional (e resta saber até que ponto Alvalade fará claque contra Messi), o jogo de 27 de setembro de 2017 entrará seguramente para a galeria das noites memoráveis em que o Sporting recebeu grandes craques, rendendo-se (ou não) ao seu talento. Foi o que aconteceu em 2008, quando Messi marcou (o 3-0) e ajudou o Barça a vencer por 5-2. Ou um ano antes, em 2007, quando o próprio Ronaldo regressou a Alvalade, pelo Manchester United, e fez o golo da vitória (1-0) dos red devils.Desfecho diferente teve a visita de... Maradona, em 1989, num jogo que terminou com um nulo e uma eliminatória ainda recordada pela célebre aposta de El Pibe com Ivkovic, em Nápoles; o guarda-redes perdeu 100 dólares e o Sporting foi afastado nos penáltis na 1ª ronda da Taça UEFA. Fora de registo oficiais ficou a passagem de Edson Arantes do Nascimento por Alvalade. Foi a 19 de junho de 1959 que Pelé jogou no recinto dos leões, pelo Santos, e saiu com um empate (2-2), num encontro particular. Hoje Messi está de volta. E a lenda continua.

Autor: Vítor Almeida Gonçalves