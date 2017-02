O registo do Sporting frente ao Moreirense na Liga poderia ser ‘imaculado’, mas há um resultado na história destes dois clubes que dá ‘pesadelos’ aos leões. A única derrota do Sporting diante da formação minhota remonta a 2003/04, altura em que a equipa então orientada por Fernando Santos perde por 1-0 em Moreira de Cónegos. Se a derrota já era má, o facto de o golo do Moreirense ter sido alcançado já no período de descontos (Manoel, aos 90’+3) aumenta ainda mais a carga dramática deste resultado.Excluindo este desaire, os leões, em jogos oficiais, somam 11 vitórias em 13 encontros com a equipa do Minho e dois empates, um em 2012/13 (2-2, em Moreira de Cónegos) e o outro em 2014/15 (1-1, no estádio José Alvalade).Refira-se, ainda, uma eliminação da Taça de Portugal às ‘mãos’ do Moreirense, em 2012/13, após prolongamento (3-2).