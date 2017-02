É de amanhã a uma semana e nove dias antes das eleições de 4 de março: o primeiro e... último debate entre Bruno de Carvalho e Pedro Madeira Rodrigues está marcado para 23 de fevereiro e será transmitido em direto na Sporting TV. A data foi proposta pela mesa da assembleia geral e reuniu consenso nas duas candidaturas, isto depois de ter falhado uma primeira tentativa de acordo. Neste momento, segundo Record apurou, faltam apenas acertar questões de detalhe, nomeadamente a duração do debate e a possibilidade de serem convidados jornalistas dos três canais generalistas para participarem na moderação.

Do que já não há dúvidas é de que o frente-a-frente terá lugar no próximo dia 23, acontecerá na estação do clube e será o único desta campanha eleitoral a opor os dois candidatos ao Conselho Diretivo, a despeito do natural interesse e dos pedidos de outros órgãos de comunicação social, entretanto recusados. A multiplicação de debates, verificada em eleições anteriores, principalmente em 2011, foi tida como contraproducente e prejudicial à eficiência da mensagem. Um duelo é, agora, considerado suficiente para esclarecer os sportinguistas, numa etapa decisiva da corrida à presidência.

Cabeças de lista entrevistados Para lá do debate, até às eleições, a Sporting TV transmitirá igualmente entrevistas individuais aos cabeças de lista das três candidaturas, as duas que apresentam equipa ao Conselho Diretivo e aos restantes órgãos sociais e aquela que concorre em exclusivo ao Conselho Leonino, liderada por Gonçalo Nascimento Rodrigues. Trata-se da primeira vez que o canal do clube atua no âmbito de uma assembleia geral eleitoral, uma vez que o mesmo... não existia à data da última campanha, em 2013. A primeira emissão da Sporting TV remonta a 17 de julho de 2014. O projeto para uma rádio está já em avaliação.

Autores: Bruno Fernandes e Vítor Almeida Gonçalves