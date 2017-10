Vai ser um sábado ao rubro no voleibol nacional, com os principais candidatos ao título a defrontarem-se. O líder isolado, Sporting, recebe o Sp. Espinho, separados por apenas um ponto, já na Ilha Terceira há confronto entre a Fonte do Bastardo e o Benfica, afastados na classificação pela mesma diferença.

A liderança vai estar em jogo na 5ª jornada, esperando-se jogos emotivos, depois daqueles a que se assistiu na ronda anterior, com os leões a sofrerem a bem sofrer no Castelo da Maia (3-2) e os tigres a somarem a primeira derrota e logo em casa (2-3) diante da Fonte.

Para o Sporting, que vai jogar no Pavilhão João Rocha, será o segundo duelo, em cinco jornadas, contra adversários diretos na luta pelo título. Na 1ª jornada levou a melhor sobre o Benfica, veremos agora como se comporta diante do Sp. Espinho, um jogo, de resto, de cariz ainda mais emotivo, por força de quatro jogadores irem defrontar a anterior equipa. Entre eles o capitão Miguel Maia. Os restantes são Hugo Ribeiro, Fabrício Silva e João Simões. Mas recorde-se que até o treinador, Hugo Silva, vai jogar contra uma equipa que já orientou e com a qual foi campeão (2011/12), alertando, de resto, para o palmarés do tigres, recordista de títulos (18).

"Estamos a falar de uma equipa que diria que é a principal na modalidade, com mais títulos e mais tradição. Vai ser interessante ver como reagimos a este teste", frisou o técnico ao site do clube.

No mesmo sentido vai o discurso de João Fidalgo, um dos líberos do Sporting. "O Sp. Espinho é uma das equipas com mais história no vólei nacional. Temos de nos preparar e bem para o jogo. O adversário dispensa apresentações, mas vamos querer ganhar, até porque jogamos em casa."

A crescer...

Depois de um mau arranque (derrota com o Sporting), o Benfica parece em crescendo, ainda que afetado com algumas lesões. A equipa da Ilha Terceira, também ela moralizada por ainda não ter perdido, está ciente do adversário que vai receber hoje. "O Benfica é um rival muito forte, mas jogamos em casa", destacou o líbero espanhol Daniel Ruiz.