"O Sportig É uma equipa muito forte, que o ano passado fez uma grande época, que começou muito bem, só agora empatou na Liga, ganhou contra o Olympiacos, jogo em que esteve rapidíssimo. Temos de ter muito cuidado com os jogadores exteriores. Controlam bem a bola e temos de estar atentos à sua capacidade de contra-ataque", frisou.



Ernesto Valverde fez referências a alguns jogadores do Sporting. "Os disparos de Bruno Fernandes fora da área… É um jogador que faz golos impressionantes. Depois têm o Gelson, o William que coloca ordem no meio-campo… Depois o Bas Dost é altíssimo, Doumbia é um jogador rápido", referiu.







O técnico do Barça lembrou dados estatísticos para justificar as difuculdades que espera.