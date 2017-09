O treinador do Barcelona, Ernesto Valverde, não teve problemas em admitir as dificuldades sentidas pela sua equipa para deixar Alvalade com o triunfo, por 1-0. "Foi uma vitória muito complicada, muito trabalhosa. O Sporting é uma equipa muito forte, havia um grande ambiente", salientou o técnico basco no final do encontro a contar para a 2.ª jornada da Liga dos Campeões."Começámos bem, dominámos o jogo, mas permitimos algumas ocasiões. Depois do golo, o Sporting pressionou-nos e no final tivemos de sofrer", acrescentou Valverde, garantindo que não ficou surpreendido com a excelente réplica dada pela equipa leonina: "Não. Esperávamos um Sporting assim forte e pressionante. No final, tivemos algumas perdas de bola e o Sporting podia ter empatado."A terminar, o técnico do Barça deixou ainda mais elogios aos leões e a Jorge Jesus. "Para nós, o Sporting era um rival que não queria no sorteio. Tem uma grande equipa e um grande treinador, com experiência, e jogar aqui é complicado. Tem possibilidades de passar, porque é um grupo difícil com adversários fortes", concluiu.