O que lhe diz Ricky van Wolfswinkel? Entre 2011 e 2013, vestiu de leão ao peito, assinando um total de 45 golos em 88 jogos pelo Sporting. Deixou saudades e, agora, um conselho a Danny Blind. Ao selecionador da Holanda, o Lobo pede que a ‘caça’ à Bulgária (dia 25) e Itália (28), os próximos dois compromissos da Laranja, seja feita com Bas Dost a titular, deixando Vincent Janssen, ponta-de-lança do Tottenham, no banco de suplentes.

"Vejo todos os jogos do Sporting e o Bas [Dost] tem feito exibições espetaculares", elogiou em declarações ao portal Voetbal International, concretizando: "Está a ser aproveitado da melhor forma e isso reflete-se no número de golos que marca. Nesta altura escolho Bas Dost pela sua superforma."

Projeção internacional As interrogações sobre quem deve assumir a posição de ‘matador’ na seleção holandesa – ao mesmo portal, o antigo internacional Ronald de Boer assumiu, por exemplo, a preferência por Janssen – pode explicar-se pelo facto de o ponta-de-lança do Sporting ter apenas um golo apontado nos 12 embates em que participou pela equipa do seu país. Aconteceu no triunfo contra Gales, por 3-2, em 2015, numa exceção que Bas Dost quer que vire regra. Está a fazer por isso em Alvalade, onde soma já 24 golos em 32 jogos. Tem chamado a atenção e, até ver, os elogios de um compatriota que também já vestiu de verde no passado.

Autor: Bruno Fernandes