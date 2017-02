Vasco Resende, membro da Comissão de Honra de Bruno de Carvalho, deixou duras críticas a Carlos Severino, depois de o impulsionador do 'Movimento Sporting Campeão', que apoia Pedro Madeira Rodrigues nas eleições, ter afirmado que o atual presidente procura "bodes expiatórios" para os seus alegados fracassos."Mandei um recado ao Pedro Madeira Rodrigues, através de um amigo, dizendo-lhe que o maior erro que tinha cometido era meter o Severino na candidatura. Tenho vergonha de ter Severino no Sporting", começou por dizer o jornalista e escritor a, rematando: "Severino não tem categoria para falar de Bruno de Carvalho. Foi o maior bluff em termos de candidaturas da história do Sporting, com 1,02 por cento dos votos..."Enquanto apoiante de Bruno de Carvalho, Vasco Resende, que foi atleta e dirigente do clube de Alvalade, mostrou-se rendido ao presidente: "Não conhecia Bruno de Carvalho mas o que fez no Sporting satisfez-me na plenitude. Tem um cartão de visita que esperava há 40 anos, que é a construção do Pavilhão João Rocha. No fim da reunião que tivemos fiquei de boca aberta e achei que ele é uma máquina. Como Bruno de Carvalho só João Rocha. Só vê o Sporting, tem ideias sensacionais e vai dar uma volta muito maior ao clube. Encheu-me as medidas no que toca à recuperação do clube."

Autor: João Socorro Viegas