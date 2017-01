O Paços de Ferreira somou a terceira derrota seguida e não ganha desde 16 de dezembro, mas o técnico Vasco Seabra viu coisas positivas na exibição em Alvalade apesar de ter perdido por 4-2.



"Estou satisfeito sobretudo pela segunda parte. A equipa teve caráter para se levantar, teve vontade para reagir à desvantagem. Nestes jogos é sempre difícil marcar primeiro, mas foi demasiado fácil para o Sporting fazer o primeiro golo. Depois, quando nós estabilizámos é que mostrámos o nosso nível e qualidade. Tivemos menos posse de bola, mas fizemos mais remates, o nosso adversário fez mais defesas, ganhámos mais cantos", lembrou o treinador pacense em declarações à SportTV.

Continuar a ler

Vasco Seabra não quis alongar-se quanto a eventuais queixas da arbitragem, nomeadamente no golo inaugural dos leões, preferindo centrar-se no trabalho que a equipa precisa de fazer. "Penso que é evidente. As pessoas é que têm de analisar. Nós não falamos de arbitragem, nós centramos nosso trabalho. A equipa levantou-se e deu uma boa resposta", frisou o técnico.



Desvalorizando a série de jogos sem ganhar mas destacando que, pelo meio, os pacenses empataram "com o FC Porto, no jogo em que a equipa demonstrou força e coragem", o treinador deixou uma promessa para o futuro. "Os nossos adeptos estiveram cá, apoiaram-nos e sentimos que no próximo jogo em casa vamos dar o nosso melhor para ganhar. Estamos a corrigir as coisas e no próximo jogo vamos mostrar uma equipa mais à Paços", concluiu Vasco Seabra.