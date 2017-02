Continuar a ler

Por dentro



Ao que o nosso jornal apurou, não haverá limite de tempo para cada resposta, com a possibilidade de replicar críticas e acusações. Existirá, porém, um grafismo com o tempo total de cada orador. Não está prevista a entrada de público no local. Os staffs terão direito a espaço próprio antes e durante o debate entre os líderes das duas únicas listas candidatas a todos os órgãos sociais do Sporting.



Dois candidatos, um único debate. Pedro Madeira Rodrigues (Lista A) e Bruno de Carvalho (Lista B) enfrentam-se pela primeira vez amanhã, no Estádio José Alvalade, para um confronto de ideias que se pretende esclarecedor e capaz de orientar o sentido de voto dos 43.610 sócios habilitados a eleger, a 4 de março, o 43º presidente da história do Sporting Clube de Portugal.Tal como no debate transmitido em 2013 pela SIC, entre Bruno de Carvalho, José Couceiro e Carlos Severino, o Hall Vip do estádio (onde decorrerá o ato eleitoral) servirá de palco a um duelo de candidatos, desta vez a dois e com transmissão em direto na estreante Sporting TV, a partir das 21 horas. Rui Miguel Mendonça, diretor da estação do clube, assumirá a responsabilidade de mediação, baseando-se nos moldes em que se desenhou o único frente-a-frente televisivo entre António Costa e Pedro Passos Coelho nas Legislativas de 2015. Em causa estarão os programas eleitorais de cada um dos concorrentes à presidência do Sporting, cabendo a Madeira Rodrigues e a Bruno de Carvalho a defesa das respetivas linhas programáticas.

Autores: Alexandre Moita e Vítor Almeida Gonçalves