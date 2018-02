Continuar a ler

Com o golo apontado que valeu a vitória frente ao Moreirense, Gelson Martins chegou aos seis golos esta temporada na Liga, igualando a sua melhor época (2016/17). Contudo, foi expulso pela primeira vez na carreira.



Muralha defensiva ganha nova batalha em Alvalade



Começa a ser tradição o Sporting marcar nos descontos e, com isso, arrecadar pontos preciosos na luta pelo título. Com o golo de ontem de Gelson Martins, aos 90’+2, os leões reforçaram a tendência de festejar após sofrer, ou seja, nos descontos. Se fizermos as contas, a formação de Jorge Jesus já estaria muito longe do líder FC Porto, caso os encontros não tivessem tempo extra. Antes do Moreirense, os leões já tinham ganho pontos ‘fora de horas’ com o Tondela, Sp. Braga e Feirense [ver info].Seriam sete pontos conquistados nos descontos nesta edição do campeonato, não fosse o penálti de Edinho aos 90’+4 em Setúbal, que evitou o triunfo do Sporting na 19ª ronda. Por isso, o somatório diz que os leões são felizes nos descontos, já que conquistaram cinco pontos no campeonato.

Autor: Diogo Jesus