Continuar a ler

Ora, a imprensa brasileira, nomeadamente o 'Superesporte', noticia esta sexta-feira que o acordo entre o clube pernambucano e a SAD leonina está concluído - o Sport irá pagar 1,2 milhões de euros por 50 por cento do passe de André - faltando acertar os restantes 30 por cento, que, aparentemente, os corintianos não querem vender a um clube rival. Ou melhor, querem vender, mas por uma verba exorbitante.



A alternativa, segundo o mesmo órgão de comunicação, era o Sporting adquirir os tais 30 por cento que pertencem ao Corinthians e, depois, revendê-los ao Sport Recife, por uma verba naturalmente superior aos tais 1,2 milhões de euros. Os leões não estão dispostos a investir nem mais um cêntimo em André, pelo que terão que ser os dirigentes dos dois clubes brasileiros a entenderem-se



É que sem a maioria dos direitos financeiros do futebolista, o Sport poderá ser impedido de increver André na Conferação Brasileira de Futebol, ou seja, impedido de utilizar o jogador em partidas oficiais. Alexandre Arditti, repórter do jornal 'Comércio', de Recife, garante na sua conta oficial no twitter que "Alexandre Faria, executivo do Sport, está em São Paulo para reunir-se com representantes do Corinthians. Assunto: liberação de André".



O processo de transferência de André para o Sport Recife está longe de estar concluído e, no pior dos cenários, a transferência poderá mesmo ser abortada e o futebolista permanecer em Alvalade até final da temporada. Ora, a imprensa brasileira, nomeadamente o 'Superesporte', noticia esta sexta-feira que o acordo entre o clube pernambucano e a SAD leonina está concluído - o Sport irá pagar 1,2 milhões de euros por 50 por cento do passe de André - faltando acertar os restantes 30 por cento, que, aparentemente, os corintianos não querem vender a um clube rival. Ou melhor, querem vender, mas por uma verba exorbitante.A alternativa, segundo o mesmo órgão de comunicação, era o Sporting adquirir os tais 30 por cento que pertencem ao Corinthians e, depois, revendê-los ao Sport Recife, por uma verba naturalmente superior aos tais 1,2 milhões de euros. Os leões não estão dispostos a investir nem mais um cêntimo em André, pelo que terão que ser os dirigentes dos dois clubes brasileiros a entenderem-seÉ que sem a maioria dos direitos financeiros do futebolista, o Sport poderá ser impedido de increver André na Conferação Brasileira de Futebol, ou seja, impedido de utilizar o jogador em partidas oficiais. Alexandre Arditti, repórter do jornal 'Comércio', de Recife, garante na sua conta oficial no twitter que "Alexandre Faria, executivo do Sport, está em São Paulo para reunir-se com representantes do Corinthians. Assunto: liberação de André".O processo de transferência de André para o Sport Recife está longe de estar concluído e, no pior dos cenários, a transferência poderá mesmo ser abortada e o futebolista permanecer em Alvalade até final da temporada.

Uma cláusula colocada pelo Corinthians no contrato de cedência de André ao Sporting poderá inviabilizar a venda do avançado brasileiro ao Sport Recife. Apesar de parecer complexa, a questão é bastante simples.Quando no início da temporada o clube de São Paulo negociou com os leões, colocou no acordo uma cláusula, segundo a qual qualquer emblema que se mostrasse interessado em adquirir os 50 por cento dos direitos económicos que ficaram na posse do Sporting estaria também obrigado a comprar os 30 por cento que continuaram a pertencer ao Corinthians.

Autor: João Lopes