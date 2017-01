Continuar a ler

A expansão da marca 'Sporting' continuará a ser uma prioridade, tanto nacional como internacionalmente, aumentando e dinamizando o número de ações que reforçem o orgulho em ser sportinguista.Destaque também para a possível criação do 'Tour Sporting', que dará a "possibilidade de conhecer, num pack integrado, Estádio + Museu + Pavilhão João Rocha + Academia, com promoção especial junto dos operadores turísticos.", tem que continuar a ser gerida como um dos maiores ativos do Clube. Manter a politica de expansão da marca, consolidando e desenvolvendo o seus territórios naturais, nacional e internacionalmente que lhe tem permitido conquistar, desde 2013, consecutivamente o estatuto de Superbrand. A sua gestão continuará a desenvolver-se tendo por base o respeito pela identidade e valores do Clube, direcionada para onde possa acrescentar valor mas também que simultaneamente o faça relativamente à própria marca Sporting Clube de Portugal., reforço da área de licenciamento ao nível de produtos e serviços, explorando todo o potencial da marca mas também da sua defesa, através do controlo, vigilância e luta contra ade contrafação, desenvolvendo também acções de sensibilização para este flagelo que afecta gravemente as receitas do nosso Clube., fortalecendo as ligações com os parceiros a par da dinamização da componente de activação de marcas, plataformas de comunicação e explorando e aprofundando o CRM como ferramenta fundamental neste domínio.dinamização de acções que reforcem o sentido de pertença e o orgulho Sportinguista, com iniciativas específicas, nomeadamente ao nível de eventos e de novas aplicações.de forma integrada e multi-plataformas, a par do desenvolvimento de novos suportes comerciais, nomeadamente ao nível da publicidade., nomeadamente patrocínios, camarotes, etc.explorar soluções suportadas por este tipo de estruturas quer do ponto de vista relacional quer transacional, modernizando simultaneamente os nossos espaços e as novas funcionalidades oferecidas pelos videoscreens, platibandas digitais e rede de wi-fi., através da gestão rigorosa da sua imagem e reputação e exploração de todo o seu potencial de expansão, nomeadamente internacionalmente, com especial atenção nos países da Lusofonia e da nossa diáspora. ,, manter a política expansionista ao nível da oferta da gama de produtos e da rede de distribuição, nomeadamente com o alargamento dos pontos de venda, através de rede própria e de terceiros, tanto em canais off como on-line. Explorar e dinamizar as novas Lojas Verdes, tanto a do nono Pavilhão João Rocha, como em outras localizações geográficas, nomeadamente no centro de Lisboa., manter as gameboxes com um dos principais produtos de bilhética estudando formas contínuas de renovação, privilegiando sempre os Sócios., próprios e para terceiros, potenciando e explorando os diversos espaço disponíveis, a que acresce, com novas valências, o Pavilhão João Rocha.possibilidade de conhecer num pack integrado Estádio + Museu + Pavilhão João Rocha + Academia, com promoção especial junto dos operadores turísticos., com possibilidade de oferta integrada de Estádio José Alvalade e Pavilhão João Rocha: Venda dos direitos de naming a longo prazo do Estádio, Pavilhão, Academia e do novo Multidesportivo, cobertura do Estádio José Alvalade, salvaguardando as consultas necessárias aos Sócios. A venda dos direitos do naming só será apresentada aos Sócios em Assembleia Geral, acompanhada de dados concretos e salvaguardando o nome das suas referências.: estudar viabilidade de venda de jogos da Santa Casa, através da instalação de terminais na Loja Verde e Núcleos