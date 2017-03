Continuar a ler

Vicente Moura, que volta a integrar a lista liderada pelo atual presidente, acredita que Bruno de Carvalho vai alcançar a reeleição e destacou a afluência de sócios às urnas.



"Vai ser a continuação e consolidação de um projeto que começou há quatro anos. Estamos confiantes e otimistas. É muita gente e não esperava. Os sócios sabem discernir a árvore da floresta e isso está a acontecer", referiu.





Vicente Moura, que volta a integrar a lista liderada pelo atual presidente, acredita que Bruno de Carvalho vai alcançar a reeleição e destacou a afluência de sócios às urnas."Vai ser a continuação e consolidação de um projeto que começou há quatro anos. Estamos confiantes e otimistas. É muita gente e não esperava. Os sócios sabem discernir a árvore da floresta e isso está a acontecer", referiu.

O vice-presidente para as modalidades do Sporting , Vicente Moura, mostrou-se este sábado confiante na reeleição de Bruno de Carvalho como presidente e frisou que "o clube acordou" durante os quatro anos de mandato do atual líder."O clube acordou. Os sócios estiveram durante muitos anos adormecidos. Havia uma pesada e vil tristeza aqui no clube, que estava inerte", afirmou o dirigente aos jornalistas, enquanto percorria a longa fila de sócios que esperam para votar, ao lado de Bruno de Carvalho.

Autor: Lusa