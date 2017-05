Continuar a ler

O agora ex-vice-presidente para as modalidades dos leões explicou depois que "não faz sentido nenhum continuar" se os responsáveis pensam que "o trabalho não corresponde ao necessário".



"Isto requer uma certa capacidade de sofrimento e de encaixe. E eu tenho-a, felizmente, porque também já tenho 79 anos, as coisas são como são. Adquiro estas coisas ao longo do tempo. Eu, de certa forma estava a sacrificar um pouco a minha tranquilidade e a minha vida, e dos meus. Se isso não se justifica e se as pessoas acham que o trabalho não corresponde ao que era necessário, naturalmente não faz sentido nenhum continuar", concluiu. O agora ex-vice-presidente para as modalidades dos leões explicou depois que "não faz sentido nenhum continuar" se os responsáveis pensam que "o trabalho não corresponde ao necessário"."Isto requer uma certa capacidade de sofrimento e de encaixe. E eu tenho-a, felizmente, porque também já tenho 79 anos, as coisas são como são. Adquiro estas coisas ao longo do tempo. Eu, de certa forma estava a sacrificar um pouco a minha tranquilidade e a minha vida, e dos meus. Se isso não se justifica e se as pessoas acham que o trabalho não corresponde ao que era necessário, naturalmente não faz sentido nenhum continuar", concluiu.

Vicente Moura referiu esta quinta-feira que a decisão de se demitir do cargo de vice-presidente para as modalidades do Sporting deveu-se às críticas de Bruno de Carvalho, afirmando que mantém o estado de saúde. Recorde-se que os leões afirmaram em comunicado que Vicente Moura tinha deixado o cargo precisamente por motivos de saúde."Primeiro eu mantenho, naturalmente, o meu estado de saúde, uma vez que tive um enfarte há um ano e tal. Em segundo lugar, deve-se ao facto das declarações que o presidente pôs no Facebook, que, de certa forma, é uma crítica generalizada e a mim próprio sobre os resultados das modalidades. Retira-me as condições para continuar. Considerei que não tinha condições para continuar e pedi a demissão", afirmou Vicente Moura à TSF.

Autor: Luís Miroto Simões