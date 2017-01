Bruno de Carvalho revelou este domingo os nomes da lista com que se vai candidatar à direção do Sporting. A principal novidade vai para a manutenção de José Vicente Moura como candidato a vice-presidente para a área das modalidades, uma vez que o antigo líder do Comité Olímpico já havia admitido a sua intenção de cessar funções no final do atual mandato.



De resto, e em comparação com a lista apresentada em 2013, destacam-se as saídas de dois vice-presidentes: Vítor Ferreira, em litígio com Bruno de Carvalho, e Artur Torres Pereira.





Luís Loureiro e Luís Gestas passam de suplentes a vogais.



Na comunicação via Facebook, Bruno de Carvalho destacou a "competência" das pessoas que avançam consigo. "Cada um destes nomes e rostos são sinónimo de competência, confiança e, sobretudo, de Esforço, Dedicação e Devoção para que, todos juntos, alcancemos a merecida Glória. Sei o que quero: continuar no 'Rumo Certo'", escreveu.

Eis a lista completa:



Presidente: Bruno de Carvalho

Vice-presidentes: António Rebelo, Carlos Vieira e José Vicente Moura

Vogais: Bruno Mascarenhas, José Quintela, Rui Caeiro, Alexandre Godinho, Luís Roque, Luís Loureiro e Luís Gestas

Suplentes: Jorge Sanches e Rita Matos

Autor: Bruno Fernandes