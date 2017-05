Continuar a ler

O antigo presidente do Comité Olímpico de Portugal refere que Bruno de Carvalho, "na qualidade de presidente do Sporting tem todo o direito de dizer o que pensa", mas, salvaguarda o dirigente, "podia tê-lo feito internamente e tentar-se resolver os problemas. Agora, ao tornar a situação pública, deixaram de existir condições para continuar".E nesta altura, diz, "sinto-me sinceramente aliviado". "É preciso ver que era vice-presidente de 52 modalidades, com vários problemas, gerir treinadores, atletas, staff. Não é fácil, é muito absorvente. Não tenho capacidade em termos de saúde para ser um vice-presidente em fulltime". A saúde, contudo, não foi a razão principal da sua saída. "Foram mesmo as criticas públicas do presidente ao desempenho das modalidades".Finalmente, Vicente Moura diz não existirem razões para o voleibol não regressar a Alvalade como está previsto já na próxima época. "Está tudo a andar, há outras pessoas no clube que estão a tratar do assunto. E foi até o próprio presidente a propor o regresso como modalidade oficial. Não será a minha saída a travar esse desejo".