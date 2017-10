CABEÇA LIMPA A transferência gorada para o West Ham ameaçou causar uma cisão entre William e os leões. Não aconteceu. O médio voltou empenhado em voltar a ser peça chave na manobra de Jesus.

ADEUS ADRIEN A saída do capitão teve duplo efeito: elevou-o a líder de balneário, mas privou-o da companhia de um médio com o qual fez dupla memorável.

ADAPTAÇÃO Sai Adrien, entra Battaglia. A mudança obriga a criar rotinas com o novo parceiro. Mais: com o FC Porto, até levou Jesus a avançar William no terreno, recuando o argentino.

EXEMPLO Record sabe que a estrutura leonina está encantada com a resposta que o jogador tem dado. Dentro e fora de campo, tem assumido o estatuto de capitão de forma exemplar.