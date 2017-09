O início da fase de grupos da Taça CTT, com o pontapé de saída a ser dado no Sporting-Marítimo, tem como particularidade o ‘descanso’ conferido ao vídeo-árbitro (VAR), sistema que esta temporada será somente utilizado nos jogos do campeonato.A este propósito, o duelo de hoje será arbitrado por Manuel Mota, juiz que pela última vez dirigiu um jogo dos leões na 28ª jornada da última época, na altura numa vitória (4-0) com o Boavista. O árbitro da AF Braga terá como auxiliares Jorge Fernandes e Nelson Cunha, estando Daniel Cardoso como o 4º árbitro. Refira-se, ainda, que os delegados ao jogo serão Faustino Santos e Rui Manhoso, este último que foi visado por Bruno de Carvalho após os incidentes no ‘caso do túnel’, referente ao Sporting-Arouca de 2016/17.