Contudo, a notícia do jornal deixa perceber otimista como a um desfecho que permita ao argentino ir para o Valencia onde voltará a trabalhar sob as ordens de Marcelino Toral. Sergio Mandrini esteve hora e meia reunido com dirigentes do Valencia para que estes coloquem no papel a proposta a apresentar aos colchoneros. A questão tem agora que ver com a fórmula de pagamento ao Atlético Madrid, que estava satisfeito com o modelo proposto pelo Sporting.

O agente de Luciano Vietto, avançado do Atlético Madrid que tem vindo a ser apontado como reforço do Sporting, esteve esta terça-feira reunido com dirigentes do Valencia e segundo o jornal 'El Desmarque' o objetivo de Sergio Mandrini passa por estabelecer um acordo com o clube che e romper aquele que existe entre os colchoneros e os leões.A notícia do diário local de Valência dá força ao que é um cenário que tem vindo a ser divulgado por outros meios de comunicação social: Vietto prefere representar o Valencia e está a pressionar nesse sentido.