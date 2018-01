Continuar a ler

"Estou muito contente, tinha muita vontade de chegar a Valência. Tinha vontade de vir, falei com ele [com o treinador Marcelino Toral], o seu telefonema foi muito importante", esclareceu o jogador à chegada ao terminal de Manises.Vietto era cobiçado pelo Sporting no mercado de janeiro, num negócio que teria os mesmos moldes de empréstimo, mas optou pelo Valencia, no qual reencontra Toral, técnico com quem trabalhou no Villarreal."Espero dar o melhor. Ainda é cedo, mas espero passar os exames médicos. Falta assinar, mas, quando tudo passar, poderei pensar no fim de semana", acrescentou o jogador, quando questionado se poderia já jogar pelo Valencia diante do Girona.