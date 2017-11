Continuar a ler

Atual 4.º classificado da Série A do Campeonato de Portugal, o Vilaverdense há muito que está a preparar a estratégia para Alvalade. "Somos uma equipa forte a sair em contra-ataque. Sabemos que podemos criar perigo dessa forma, mas com o Sporting precisamos de defender muito bem a nossa baliza. Temos de estar concentrados e com bola tentar fazer o que sabemos", antecipa Henrique Gomes.



Sem medo! O Vilaverdense queria mesmo defrontar um dos três grandes nos oitavos-de-final da Taça de Portugal e terá pela frente o Sporting. "Vai ser uma experiência única para nós. Este clube merece ir jogar a um palco como o Estádio de Alvalade. Queríamos muito um sorteio assim e agora é ir lá ganhar. Podem crer que acreditamos numa surpresa", afirma Henrique Gomes.O lateral esquerdo, de 21 anos, vai ainda mais longe. "Já pedimos à direção um prémio para o caso de seguirmos em frente na Taça! [Risos] No futebol tudo é possível e este plantel tem muita qualidade. As estatísticas e as probabilidades não nos dizem nada. Temos 90 minutos para tentar surpreender o Sporting", prossegue.

Autor: Ricardo Vasconcelos