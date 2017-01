Foram cerca de 20 os adeptos que esta noite se deslocaram ao Estádio de Alvalade para receber, com alguns apupos e insultos, a equipa do Sporting, que horas antes empatara a dois golos em casa do Marítimo. Uma chegada que se fez de forma tranquila, muito por força da presença policial, que dobrava o número de adeptos presentes (eram perto de 50 os polícias presentes no local).À saída dos carros da garagem novo momento de alguma tensão, com os adeptos a mostrarem a sua insatisfação perante jogadores e, também, Jorge Jesus.