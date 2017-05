Continuar a ler

"Já na altura do Europeu, o facto de 10 jogadores do Sporting terem estado presentes na final foi um facto assinalável. Se não foi a primeira vez, haverá muitos poucos casos desses. Agora temos 12. Provavelmente não conseguirão jogar todos se chegarmos à final, mas esperamos que tenham todos muita utilização e que possam contribuir para o sucesso da seleção. Na realidade, é isso que todos nós desejamos", rematou o diretor da Academia. "O objetivo de qualquer Academia é este. Não é fazer propaganda com adolescentes. Ao longo dos anos, o Sporting foi cumprindo esse objetivo e continua a cumpri-lo", acrescenta, realçando ainda o facto de o Sporting ter colocado, em comparação com a convocatória para o Euro'2016, mais jogadores na seleção principal. "É uma satisfação e um orgulho enorme para o Sporting e para as pessoas que trabalham na Academia, todos os dias. É também um orgulho vermos estes jogadores, na parte final do seu percurso, quando chegam a profissionais, terem a qualidade e competência suficiente para integrarem as duas principais selecções portuguesas. Isso demonstra muito bem o trabalho que temos vindo a realizar", começou por apontar Vírgilio, às plataformas de comunicação do Sporting.

Vírgilio Lopes, diretor da Academia do Sporting, salientou a "satisfação" leonina com as convocatórias para as duas principais seleções nacionais, anunciadas esta quinta-feira., o Sporting é o clube mais representado, com cinco jogadores (Rui Patrício, Beto, William, Adrien e Gelson), sendo que no total são 12 os eleitos provenientes da formação verde e branca., os leões voltam a colocar cinco elementos (Rúben Semedo, Tobias Figueiredo, Francisco Geraldes, Iuri Medeiros e Daniel Podence), em igualdade com o FC Porto.

Autor: Ricardo Granada