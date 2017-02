Continuar a ler

Vítor Ferreira, candidato a vice-presidente do clube na lista de Pedro Madeira Rodrigues, lamenta que os cadernos eleitorais "já não estivessem publicados no sábado, como deviam estar."



"São deficiências de atuação da atual Mesa da Assembleia Geral. Não faço juízos de intenção. O certo é que são situações lamentáveis que podem dar lugar a especulações. E nós devemos evitar a especulação. Quando eu fui mandatário da lista do dr. Bruno de Carvalho, há quatro anos, isto não aconteceu. A MAG publicou imediatamente os cadernos, portanto, nunca houve nenhum problema", diz a Record o antigo vice-presidente do conselho diretivo, que se demitiu do cargo durante o mandato de Bruno de Carvalho e integra, agora, a candidatura de Madeira Rodrigues.



Vítor Ferreira defende que o mandatário da lista de Bruno de Carvalho (e de Jaime Marta Soares, líder da AG em exercício) devia ter atuado. "Se fosse eu já teria agido em prol da transparência do ato eleitoral. Admira-me que o professor Daniel Sampaio não tenha tomado uma posição antes, dizendo ao presidente da MAG da lista de que é mandatário para pôr à disposição dos sócios os cadernos eleitorais, como está nos estatutos e no regulamento eleitoral", argumenta.



O regulamento da Assembleia Geral do Sporting determina no ponto 2 do artigo 30.º que os cadernos eleitorais, a concluir "até 15 dias antes do início do ato eleitoral", devem "ser imediatamente afixados na sede do Sporting e publicados no sítio oficial do Sporting na internet." O prazo esgotava-se sexta-feira, dia 17 de fevereiro.Apesar de o mandatário da campanha de Pedro Madeira Rodrigues, João Alvim, não ter conseguido acesso aos cadernos eleitorais no sábado, quando os mesmos já deviam estar disponíveis em Alvalade e no site do clube, o presidente da MAG do Sporting, Jaime Marta Soares, garantiu esta tarde ao nosso jornal que o problema não existe e que o incidente relatado se poderá ter ficado a dever a "um erro de diálogo, de interpretação, entre o funcionário e o associado."

Autor: Vítor Almeida Gonçalves