Assim, a saúde financeiro do clube permitiu já amealhar 32 por cento do valor necessário: "Conseguimos em julho deste ano poupar para podermos comprar as VMOC necessárias. Relembro que será um valor máximo de 44 milhões. Queremos manter a maioria. Significa que, de tudo aquilo que poupámos, e apesar dos investimentos, já temos 32% do valor assegurado".De seguida, o presidente abordou o caso Doyen, frisando não estar procupado: "Temos – e isto é muito importante – 18 milhões retidos na UEFA. Portanto não há absolutamente necessidade nenhuma de ir à procura de dinheiro para fazer qualquer pagamento à Doyen. O dinheiro está lá e já supera o valor devido. Não vale a pena falarem daquele comunicado que só veio comprovar que por detrás de um dos candidatos ao Sporting está esse grupo financeiro, esse fundo. O dinheiro está lá, apenas está a decorrer o processo cá em Portugal. Não são os juros que estão a contar que preocupam o Sporting".