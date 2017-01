Wallyson assinou por época e meia pelo Moreirense, após ter rescindido com o Sporting. O médio estava cedido, até ao verão, pelos leões ao Standard Liège, que o devolveu à formação verde e branca . O futuro passa agora pelos cónegos, por quem rubricou, na condição de jogador livre, um vínculo válido até 2017/18.Refira-se, no entanto, que o Sporting ficou com uma cláusula de recompra do brasileiro. O Moreirense, por seu turno, fica com a totalidade dos direitos desportivos e ainda 30 por cento dos direitos económicos.

Autor: Alexandre Carvalho