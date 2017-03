Apontado esta semana como estando na mira do Watford , Rui Patrício não tem qualquer intenção de trocar os leões pelo emblema da Premier League, segundo adianta este sábado o jornal 'Hertfordshire Mercury'. A mesma fonte revela ainda que, de qualquer das formas, o emblema de Vicarage Road não fez qualquer contacto junto do Sporting - nem com os representantes do jogador - no sentido de saber as condições para uma eventual transferência.Contudo, mesmo que o faça, Rui Patrício estará apenas interessado em trocar o Sporting por um emblema de topo europeu, algo que, naturalmente, o Watford não é. Os hornets, refira-se, são apenas 13.ºs na Premier League de momento.

Autor: Fábio Lima