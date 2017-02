Welthon, avançado do P. Ferreira, também está referenciado para o ataque. As exibições do brasileiro, de 24 anos, não têm passado despercebidas ao Sporting, que acompanha a carreira do jogador, autor de 11 golos na Liga – dois dos quais em Alvalade –, os mesmos que Mitroglou (Benfica) e Soares (FC Porto).Ao que Record apurou, os leões veem em Welthon um jogador com qualidade acima da média e ainda com margem de progressão. Porém, sabem também que, atendendo à boa época do brasileiro, este é muito cobiçado por outros clubes, nomeadamente Nice e Montpellier. De resto, a última palavra será sempre do P. Ferreira, com quem o avançado tem contrato até 2021. Refira-se ainda que esta é a segunda passagem de Welthon pelo nosso país, porque na temporada 2013/14 esteve no Sp. Braga B, regressando depois ao Brasil.