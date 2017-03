Welthon já estava referenciado no Sporting quando, em finais de janeiro, marcou dois golos na derrota do Paços de Ferreira em Alvalade (4-2). Os leões fizeram, então, uma primeira operação para contratar o ponta-de-lança, mas o investimento que seria necessário, num quadro em que a equipa estava afastada de todas as provas a eliminar e praticamente arredada da luta pelo título, impediu que o negócio se concretizasse de imediato.Facto é que Welthon já se fazia notar, e justificadamente, pois nessa altura tinha mais golos marcados (11) do que Soares (9), que entretanto se transferiu para o FC Porto. Atento a esta realidade, Jorge Jesus manifestou interesse na aquisição no avançado do Paços. Apesar de ter sido inviável no mercado de inverno, o dossiê evoluiu nas últimas semanas, ao ponto de ter-se tornado prioritário para os leões.