Consciente da boa temporada que tem vindo a protagonizar, Welthon não fica, naturalmente, indiferente às notícias que dão conta do facto de Sporting e Paços de Ferreira estarem a discutir uma possível transferência. Dito isto, porém, o avançado brasileiro não se deixa intranquilizar pela possibilidade de dar o salto. De acordo com informações recolhidas pelo nosso jornal, Welthon mantém-se tranquilo e focado apenas no Paços de Ferreira, sem precipitar cenários. Até porque vem aí um importante jogo com o Benfica...