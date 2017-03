Welthon teve breve passagem no Sp. Braga B em 2014 (9 jogos e 2 golos), por empréstimo do Grémio Anápolis. O avançado jogou, depois, em clubes de menor nomeada no Brasil (Tuna Luso, Tapajós, Independente Tucuruí e Remo), até voltar ao nosso país. Com 16 golos em 31 jogos, o número 7 dos castores é, hoje, um jogador muito valorizado, pelo que, sabe, tem sido alvo de várias sondagens, dentro e fora de portas. O Sporting procura, assim, antecipar-se à concorrência.