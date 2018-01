Continuar a ler

Wendel chega a Alvalade para reforçar o meio campo do plantel às ordens de Jorge Jesus. O médio brasileiro, de 20 anos, assinou pelos leões até 2023 , com uma cláusula de rescisão fixada nos 60 milhões de euros, informou este sábado o Sporting."Estou muito feliz, era um sonho que vou realizar", afirmou Wendel à Sporting TV, agradecendo ao presidente Bruno de Carvalho e ao team manager André Geraldes a aposta no seu futebol.