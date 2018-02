Continuar a ler

Lista de convocados:



Guarda-redes: Rui Patrício e Salin.



Defesas: André Pinto, Piccini, Mathieu e Coates.



Médios: Bruno César, Bruno Fernandes, William Carvalho, Battaglia, Gelson, Acuña, Wendel, Bryan Ruiz e Rúben Ribeiro.



Avançados: Montero, Doumbia, Rafael Leão e Bas Dost.

Wendel faz parte dos convocados de Jorge Jesus para o Tondela-Sporting, tal como Record adiantou . Na lista consta também Bas Dost, conforme o técnico leonino anunciou na conferência de imprensa de antevisão da partida.Wendel já havia viajado com o grupo até Braga, onde se disputou a final four da Taça CTT, mas nunca foi chamado a jogo, nem sequer integrou qualquer ficha de jogo da fase final da prova conquistada pelo conjunto de Alvalade. Desta forma, está em aberto a possibilidade de o brasileiro se sentar pela primeira vez no banco de suplentes de Jorge Jesus.