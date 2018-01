Continuar a ler

Números



60 milhões de euros é o valor que irá constar na cláusula de rescisão de Wendel, encarado como promessa de futuro do futebol brasileiro e... do Sporting.



5 anos e meio de contrato no acordo alcançado entre o jogador brasileiro e os leões, que conseguem salvaguardar a totalidade do seu passe.



7 golos em 2017, ano de afirmação pelo Fluminense. De resto, uma das características no cartão de visita do reforço leonino é mesmo a facilidade de remate. é o valor que irá constar na cláusula de rescisão de Wendel, encarado como promessa de futuro do futebol brasileiro e... do Sporting.no acordo alcançado entre o jogador brasileiro e os leões, que conseguem salvaguardar a totalidade do seu passe.ano de afirmação pelo Fluminense. De resto, uma das características no cartão de visita do reforço leonino é mesmo a facilidade de remate.

Wendel já se encontra em Lisboa para fazer os testes médicos e assinar o contrato com o Sporting. O jovem brasileiro não prestou declarações à chegada.O Sporting chegou quinta-feira a um acordo com o Fluminense para fechar a transferência imediata de Wendel para Alvalade. De acordo com informações recolhidas por Record junto de fonte próxima deste processo, a chegada do médio brasileiro irá custar 7 milhões de euros aos cofres leoninos (por 100 por cento do passe).