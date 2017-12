Continuar a ler

Em Lisboa dia 2 de janeiro



Neste momento, o negócio com o Fluminense, com recurso à Stellar Group e ao Deportivo Maldonado, está a ser ultimado por Bruno de Carvalho e André Geraldes, já que os restantes dossiês se encontram encaminhados. A operação está numa fase conclusiva e só falta mesmo a assinatura do jogador, uma vez que o acordo é total.



A transferência de Wendel será efetuada com recurso a uma parceria entre o clube leonino e o Deportivo Maldonado, da liga uruguaia de futebol, mas o médio brasileiro, de 20 anos, vai assinar pelo Sporting em definitivo. De acordo com o que Record sabe, a parceria envolve ainda a Stellar Group – empresa de inglesa que, por exemplo, agencia Adrien e Palhinha –, mas o envolvimento destes, assim como o do Deportivo Maldonado, está apenas ligado ao financiamento da operação.Por outras palavras, estas duas entidades suportam o custo da operação, orçamentada em 8,8 milhões de euros, com o jogador a comprometer-se com os leões para as próximas épocas. O custo da SAD do Sporting na aquisição de Wendel (Fluminense) é, por isso, diminuto, mas o encargo com os salários fica, como é óbvio, a cargo dos verdes e brancos.

Autores: Alexandre Moita e Filipe Pedras