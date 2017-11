Continuar a ler

O nome do internacional português a surgiu de imediato, a par de Harry Arter, internacional irlandês do Bournemouth, que também joga no centro do meio-campo, mas como '8'.



Para concretizar estes 'retoques', o West Ham pretende dispensar futebolistas que jogam no ataque, destacando-se Marko Arnautovic, avançado que foi contratado ao Stoke City em julho por 22,3 milhões de euros.

O Sporting só pretende negociar a transferência de William de Carvalho no verão,, mas o West Ham poderá voltar a contactar o clube leonino de forma a concretizar a contratação do médio defensivo na reabertura do mercado, em janeiro de 2018.O jornal inglês 'Daily Mirror' adianta que a entrada de David Moyes para o cargo de treinador dos hammers, onde sucedeu oficialmente a Slaven Bilic na segunda-feira, obrigará a uma mudança na política de contratações, concentrando recursos no reforço da defesa e meio-campo